Coronavirus in Italia e nel mondo: news di oggi 17 dicembre. LIVE

(

BOLLETTINO

-

MAPPE

-

GRAFICHE

).

Il premier Mario Draghi ha difeso nel corso del Consiglio europeo la scelta italiana di far fare i test a chi entra in Italia. La variante Omicron che ha raggiunto i 3mila casi in Europa è per ora meno diffusa in Italia. “Occorre mantenere questo vantaggio a protezione del nostro Sistema sanitario nazionale”, ha detto. I leader riuniti a Bruxelles chiedono alla Commissione che le eventuali nuove restrizioni non siano sproporzionate e tutelino il mercato. Dal 13 marzo scorso non si registravano in Italia oltre 26mila contagi in 24 ore. È accaduto ieri con 26.109 positivi individuati e 123 vittime. Tasso di positività stabile al 3,6%. Salgono a 917 i pazienti in terapia intensiva, 47 in più rispetto a ieriDa lunedì la Liguria sarà in zona gialla per le prossime due settimane. In Sicilia 5 nuovi comuni in zona arancione.