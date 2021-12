Covid, studio: Omicron 70 volte più veloce, ma è meno grave

La variante Omicron si replica 70 volte più velocemente nei bronchi umani del coronavirus Sars-CoV-2 originale e della variante Delta. Ma perde efficienza negli alveoli polmonari, dove la sua diffusione è 10 volte inferiore al virus originale. È quanto emerso dai risultati preliminari di uno studio (non ancora pubblicato su alcuna rivista scientifica), condotto dai ricercatori dell' University of Hong Kong , che potrebbe spiegare perché Omicron sta dilagando rapidamente nel mondo e perché si sta dimostrando essere meno grave rispetto alle mutazioni che l’hanno preceduta. ( COVID: LE ULTIME NOTIZIE IN DIRETTA - VACCINO COVID: DATI E GRAFICI SULLE SOMMINISTRAZIONI IN ITALIA, REGIONE PER REGIONE)

Lo studio nel dettaglio



Secondo il team di ricerca, infatti, il diverso comportamento di Omicron nelle cellule dei bronchi e in quelle degli alveoli polmonari potrebbe dare conto delle caratteristiche della variante osservate finora: l'alta velocità di replicazione nei bronchi potrebbe spiegare la sua straordinaria capacità di diffondersi, mentre il rallentamento della moltiplicazione nelle cellule polmonari giustificherebbe la minore gravità della malattia che è stata riportata finora. Tuttavia, come spiegato dai ricercatori, per il momento si tratta di dati preliminari. "È importante notare che la gravità della malattia negli esseri umani non è determinata solo dalla replicazione del virus, ma anche dalla risposta immunitaria dell'ospite all'infezione, che può portare a una disregolazione del sistema immunitario innato, ad esempio alla tempesta di citochine", ha sottolineato il coordinatore dello studio Chan Chi-wai, del Center for Immunology and Infection dell'Hong Kong Science and Technology Park.