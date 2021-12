Covid, Rasi a Sky TG24: rivedere green pass, dopo 5 mesi serve booster

L'ex direttore esecutivo dell'Ema e consulente del commissario straordinario per l'emergenza Covid: "Vaccino è fondamentale, anche per i bambini". E sulla variante Omicron: "Velocità spaventosa nel contagiare, speriamo causi solo infezione e non malattia, ma si sa ancora poco" Condividi

"Dopo 5 mesi va fatto il booster del vaccino, oltre quel termine il Green pass perde ogni giorno un po’ di validità rispetto alla circolazione del virus. Se fossimo in un momento di bassa circolazione non sarebbe così, ma se il virus gira molto va rivista la durata del pass". Lo ha detto a 'Buongiorno' su Sky TG24, Guido Rasi, ex direttore esecutivo dell'Ema e consulente del commissario straordinario per l'emergenza Covid, Francesco Paolo Figliuolo (COVID, AGGIORNAMENTI - SPECIALE).

"Vaccino fondamentale per i bambini" leggi anche Covid, Locatelli a Sky TG24: "Vaccino a bambini sicuro, proteggiamoli" Rasi ha sottolineato l'importanza dell'immunizzazione per i bambini all'indomani dell'apertura della campagna vaccinale per la fascia di età 5-11 anni. "Già la variante Delta sta colpendo molto i bambini e ci aspettiamo che sia così anche con la Omicron che è più efficiente nell’infettare. Il vaccino è fondamentale per i bambini. Tre milioni e 600mila americani lo hanno già fatto".



"Su variante Omicron tante chiacchiere e pochi dati" vedi anche Covid, variante Omicron avanza in Italia: ecco le ipotesi per fermarla Soffermandosi sull'ultima mutazione del virus, Rasi ha osservato: "La variante Omicron è di una velocità spaventosa nel contagiare, speriamo sia solo capacità d'infezione e non malattia". Ma per il consulente di Figliuolo su Omicron non si sa ancora abbastanza: "Tante chiacchiere e pochi dati. Fondamentale sarà sapere qual è la percentuale di perdita di efficacia dei vaccini"

"Muoiono 16 non vaccinati per ogni vaccinato" approfondimento Vaccino Covid: dati e grafici sulle somministrazioni in Italia Rimane il fatto che secondo Rasi vaccinarsi è utile per contrastare la malattia. "La protezione data dal vaccino - ha spiegato - è basata su un calcolo probabilistico molto alto. Muoiono 16 non vaccinati per ogni vaccinato con 3 cicli. Questo è il motivo per cui vaccinarsi. Bisogna poi distinguere tra malattia e infezione. Prevenire l’infezione di un virus con l’aerosol è molto difficile, prevenire col vaccino è possibile".