Covid, report: "Vaccino a bimbi sicuro, 8 miocarditi su 7 mln di dosi"

Il vaccino anti-Covid per i bambini sotto gli 11 anni è sicuro. Lo confermano i dati che arrivano dal meeting dell'Advisory Committee on Immunization Practices (Acip) dei Cdc americani. I casi di miocardite registrati nei più piccoli sono estremamente rari, ossia 8 su 7.141.428 milioni di dosi somministrate. In aggiunta, non emergono effetti collaterali diversi da quelli riscontrati nelle sperimentazioni cliniche.