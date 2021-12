1/7 ©Ansa

L'incidenza settimanale a livello nazionale è in netto aumento: 241 casi Covid-19 per 100mila abitanti (10-16 dicembre 2021) contro 176 per 100mila abitanti della settimana 3-9 dicembre 2021. Lo evidenzia il monitoraggio settimanale della Cabina di regia, i cui dati sono comunicati dall'Istituto superiore di Sanità

