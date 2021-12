4/10 ©Ansa

L'Ema, inoltre, ha raccomandato l'autorizzazione di due nuovi farmaci per il trattamento del Covid-19: si tratta, appunto, dello Xevudy e del Kineret. Xevudy, si legge nella nota in cui l’ente regolatorio Ue dà notizia del via libera, è un anticorpo monoclonale indicato per il trattamento della malattia in adulti e adolescenti sopra i 12 anni (e con un peso di almeno 40 chilogrammi) che non richiedono ossigeno supplementare e che sono a maggior rischio che la malattia diventi grave

Covid, Il parere dell'Ema: Stati possono usare la pillola Pfizer