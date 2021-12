Covid, Ema: Stati possono usare pillola Pfizer

Si tratta del medicinale Paxlovid che potrà essere utilizzato contro il Covid nei Paesi che lo ritengano opportuno prima dell’autorizzazione europea. Nel frattempo l’Agenzia europea del farmaco ha anche autorizzato un nuovo sito e l'aumento della produzione in altri due per i vaccini anti-Covid Condividi

Il medicinale Paxlovid della Pfizer può essere utilizzato contro il Covid nei Paesi che lo ritengano opportuno. E' questo il parere dell'Ema, "emesso - sottolinea l’Agenzia in una nota - per supportare le autorità nazionali che potrebbero decidere su un possibile uso precoce del medicinale" prima dell'autorizzazione Ue. Il trattamento con il Paxlovid è riservato ad adulti con Covid-19 che non richiedono ossigeno supplementare e che sono a maggior rischio di progressione verso una malattia grave. Ricordiamo che Paxlovid deve essere somministrato il prima possibile dopo la diagnosi ed entro 5 giorni dall'inizio dei sintomi.

Non solo, l'Agenzia europea del farmaco ha raccomandato l'autorizzazione di due trattamenti per Covid-19: l'anticorpo monoclonale sotrovimab (Xevudy-) e l'antinfiammatorio anakinra (Kineret-), medicinale immunosoppressivo già autorizzato nell'Ue per varie condizioni infiammatorie. L'ente regolatorio Ue spiega che il primo è indicato per trattare Covid-19 negli adulti e negli adolescenti dai 12 anni di età e con un peso di almeno 40 chilogrammi, che non richiedono ossigeno supplementare e che sono a maggior rischio che la malattia diventi grave.Mentre l'indicazione per il secondo è stata invece estesa per includere il trattamento di Covid-19 in pazienti adulti con polmonite che richiedono ossigeno supplementare e che sono a rischio di sviluppare grave insufficienza respiratoria.