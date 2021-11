Omicron, Ema: "Pronti piani di emergenza, ma speriamo non servano"

Lo ha dichiarato Emer Cooke, direttrice esecutiva dell'Agenzia europea dei medicinali. "Siamo pronti per il peggio anche se speriamo per il meglio. I vaccini restano lo strumento chiave", ha aggiunto

"Stiamo ancora valutando con attenzione", ma se necessario, a causa della nuova variante Omicron del coronavirus Sars-CoV-2, "abbiamo i piani di emergenza. Siamo pronti per il peggio anche se speriamo per il meglio. I vaccini restano lo strumento chiave". Lo ha dichiarato Emer Cooke, direttrice esecutiva dell'Agenzia europea dei medicinali (Ema), intervenendo al Parlamento europeo.