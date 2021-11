Covid, l'Ema valuta l'autorizzazione del vaccino di Novavax

L'annuncio dell'Ema



approfondimento

Covid in Italia e nel mondo: le ultime notizie del 17 novembre. LIVE

Come spiegato nella nota, se "i benefici di Nuvaxovid superano i suoi rischi nella protezione contro il Covid-19, verrà concessa un'autorizzazione all'immissione in commercio condizionata per tutti i paesi Ue e dello Spazio economico europeo del preparato". Una decisione in merito potrebbe arrivare in pochi giorni. Un lasso di tempo così breve è possibile solo perché l'Ema ha già esaminato una parte sostanziale dei dati sul vaccino durante una revisione continua.



Come funziona il vaccino



Il vaccino messo a punto da Novavax si basa su una diversa tecnologia rispetto a quelli finora autorizzati in Ue. Prevede due dosi e può essere conservato in frigorifero. Nuvaxovid contiene minuscole particelle ricavate da una versione di una proteina trovata sulla superficie di Sars-Cov-2 (la proteina spike), che è stata prodotta in laboratorio, e un "adiuvante", una sostanza che aiuta a rafforzare le risposte immunitarie al vaccino.

Come spiegato dall'Ema, quando a una persona viene somministrato il vaccino, il suo sistema immunitario identificherà le particelle proteiche come estranee e produrrà difese naturali - anticorpi e cellule T - contro di esse. Se, in seguito, la persona vaccinata entra in contatto con il virus Sars-Cov-2, il suo sistema immunitario riconoscerà la proteina spike sul virus e sarà pronto ad attaccarla. Al momento, Nuvaxovid è stato autorizzato per l'uso di emergenza solo in Indonesia.