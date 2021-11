Covid in Italia e nel mondo: le ultime notizie del 17 novembre. LIVE

Pressing dei governatori delle Regioni a rischio giallo: restrizioni solo a carico dei non vaccinati. L'obiettivo è scongiurare l'applicazione di regole generali in caso di passaggi in zona gialla o arancione per l'eventuale aumento dei contagi. Sono 7.698 i nuovi casi n Italia, in aumento rispetto alla giornata precedente. E così il tasso di positività torna a scendere, attestandosi all'1,1%. Sono 74 i decessi registrati nell'ultimo bollettino, ma comprendono dei ricalcoli effettuati dalle regioni