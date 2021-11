Vaccino Covid, J&J chiederà all'Ema l'autorizzazione per doppia dose

Johnson & Johnson presenterà all'Ema, l'agenzia europea del farmaco, la richiesta di autorizzazione per un pacchetto che include la dose singola più una dose di richiamo del suo vaccino contro il Covid-19. Lo ha comunicato la stessa azienda in una nota, in cui ha annunciato i risultati degli ultimi studi clinici sull'efficacia del suo preparato.

Dai test è emersa un'efficacia del 100% contro le forme gravi di Covid-19 dopo la somministrazione di due dosi e del 75% dopo una singola dose. Attualmente il vaccino Johnson & Johnson è autorizzato in dose singola.