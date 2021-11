Un green pass 'rafforzato', solo per i vaccinati e per le attività ricreative nelle regioni che cambieranno colore. In modo che le restrizioni previste non gravino su chi ha fatto l'iniezione. Oggi le regioni presenteranno al governo le loro ragioni in vista di un previsto ulteriore innalzamento dei casi Covid. Apre il ministro per gli Affari Regionali, Mariastella Gelmini. "Se la situazione dovesse peggiorare nelle prossime settimane, nei prossimi mesi - dice - credo che dovremmo tenere in seria considerazione le istanze delle Regioni". Intanto ieri sera la Camera ha dato il via libero definitivo al decreto legge sul Green pass.10.172 positivi nelle ultime 24 ore: L'ultima volta che è stata superata la soglia dei 10mila casi era l'8 maggio. In Friuli pieno il 14% delle terapie intensive. L'Alto Adige rischia l'arancione e di dire addio alla stagione dello sci.