Influenza, casi in aumento. Incidenza doppia rispetto al 2019

Le fasce più colpite

approfondimento

Influenza, Iss: “Brusca partenza”. Bimbi tra i più colpiti

Il report di InfluNet si riferisce ai dati riportati da 853 medici sentinella distribuiti sul territorio nazionale. Complessivamente, nel corso dell’ultima settimana sono stati segnalati 246mila casi di influenza, che hanno portato il totale a 811mila dall’inizio della stagione. I nuovi numeri confermano che la fascia di età più colpita è quella dei bambini con meno di cinque anni, con un’incidenza pari a 17,87 casi per mille assistiti. Scendendo, si trova poi la fascia di età 5-14 anni (4,47) e quella tra i 15 e i 64 anni (3,63). I meno colpiti sono gli ultra-sessantacinquenni, con un’incidenza di 2,07 casi per mille assistiti. Al momento non tutte le Regioni hanno attivato la sorveglianza. Quella che ha l’incidenza più alta è il Piemonte, con 6,29 casi per mille assistiti.

La situazione nelle varie Regioni

Le Regioni che non hanno ancora attivato la sorveglianza InfluNet sono la Val d’Aosta, il Friuli Venezia Giulia, l’Umbria, la Campania, la Basilicata, la Calabria e la Sardegna. In alcune zone d’Italia il livello di incidenza delle sindromi simil-influenzali è al di sopra della soglia basale. Le Regioni in cui l’incidenza è maggiore sono otto: Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna, Marche, Lazio, Abruzzo, Puglia e Sicilia. Il rapporto InfluNet specifica che l’incidenza osservata in alcune Regioni è fortemente influenzata dal ristretto numero di medici e pediatri che hanno inviato, al momento, i loro dati.