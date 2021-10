Influenza, allarme Ecdc: quest'anno potrebbe avere gravi conseguenze

5/12 ©Ansa

In Italia, a parte i due casi di influenza identificati al Nord in due bambini, per il momento i medici di famiglia segnalano solo sindromi stagionali (laringo-tracheiti, virus intestinali). "Per l'influenza vera e propria ancora è presto ma non va sottovalutata perché le infezioni da Covid cominciano ad essere in aumento e certo non è il caso di aggiungerci pure ricoveri per l'influenza. Non fare il vaccino antinfluenzale è davvero un rischio non calcolato", dice Pier Luigi Bartoletti, vice segretario nazionale Federazione nazionale medici Medicina generale

Influenza, avviati tre studi sull'uomo per i vaccini a mRna