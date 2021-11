Covid in Italia e nel mondo: le ultime notizie del 19 novembre. LIVE

Misure più severe per i non vaccinati e spingere sulla terza dose il più rapidamente possibile: le Regioni chiedono una "riflessione urgentissima" con il Governo. Brunetta: "Se Pass rafforzato colpisca non vaccinati'" Salvini: "No a misure per i non vaccinati". Tar: su obbligo dei vaccini decide il giudice ordinario. In Sicilia obbligo di mascherina all'aperto nei luoghi affollati e test per chi arriva dalla Germania. I dati: in 24 ore 10.638 positivi, 69 le vittime