Pillola anti-Covid di Merck, l’Ema spiega chi può assumerla e come

In una nota, l’Agenzia europea del farmaco chiarisce che il medicinale può essere usato per il trattamento di adulti con Covid-19 che non richiedono ossigeno supplementare e non sono a maggior rischio di sviluppare un’infezione grave. Dev’essere somministrato entro cinque giorni dalla comparsa dei sintomi. No all’uso in gravidanza

L’Agenzia europea del farmaco (Ema) ha emesso un parere sull’uso del medicinale Lagevrio (noto anche come molnupiravir), sviluppato da Merck Sharp & Dhome in collaborazione con Ridgeback Biotherapeutics. Si tratta di una pillola per il trattamento del Covid. In una nota, l’Ema spiega che “il medicinale, che attualmente non è autorizzato nell’Ue, può essere utilizzato per il trattamento di adulti con Covid-19 che non richiedono ossigeno supplementare e che non sono a maggior rischio di sviluppare un'infezione grave. Lagevrio dev’essere somministrato il prima possibile dopo la diagnosi di Covid-19 ed entro cinque giorni dall’inizio dei sintomi. Il medicinale, disponibile in capsule, dev’essere preso due volte al giorno per cinque giorni”.