Pfizer ha ceduto la licenza per l’accesso alla pillola anti Covid

Per ampliare l’accesso alla sua pillola anti Covid nei Paesi in via di sviluppo, Pfizer ha siglato un accordo di licenza con la Medicines Patent Pool, un’organizzazione sostenuta dall’Onu. Grazie a questa intesa, i produttori di farmaci generici di 95 nazioni potranno produrre il medicinale in anticipo rispetto al via libera delle autorità. In questo modo sarà possibile velocizzare le forniture ai Paesi a reddito medio e basso. Si tratta del primo accordo in assoluto con cui Pfizer apre alla condivisione della tecnologia su un prodotto anti Covid-19.