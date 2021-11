Covid, Science: identificata paziente zero al mercato di Wuhan

Il primo caso noto di Covid-19 nel mondo sarebbe una donna, venditrice al grande mercato di animali nel cuore di Wuhan, ammalatasi l'11 dicembre 2019, e non un contabile che viveva a chilometri di distanza come stabilito dall'Organizzazione mondiale della sanità. È quanto emerso da un nuovo studio, pubblicato sulla rivista Science, a cura del virologo Michael Worobey, esperto nel tracciare l'evoluzione dei virus alla University of Arizona, che posticipa di otto giorni la data in cui la malattia si è manifestata in quello che fino a oggi è considerato il "paziente zero", portandola dall'8 al 16 dicembre 2019. (COVID: LE ULTIME NOTIZIE IN DIRETTA - VACCINO COVID: DATI E GRAFICI SULLE SOMMINISTRAZIONI IN ITALIA, REGIONE PER REGIONE)