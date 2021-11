Vaccino Covid, terza dose agli over 40 dal 22 novembre

L'inizio della campagna di somministrazione delle dosi ulteriori alla seconda per la fascia di età compresa tra i 40 e i 59 anni era prevista per dicembre. Il ministro della Salute Speranza: "Risalgono i contagi, giusto anticipare". La prossima settimana arriva sul tavolo del Consiglio dei ministri la previsione dell'obbligo della terza dose per il personale sanitario. La Federazione nazionale dei medici: "Più efficaci norme sulla sospensione per chi non si vaccina"