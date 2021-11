2/11

L’incidenza in Austria è di 925 casi ogni 100mila abitanti, mentre in Italia si ferma a 91. Inoltre, l’occupazione delle terapie intensive è rispettivamente al 22% e al 5%. In Austria sono superiori anche i decessi per 100mila cittadini: sono 4 contro 1 in Italia. Poi, nel nostro Paese la copertura vaccinale è maggiore

Covid, regola delle "2G" in Germania e in Austria: cos'è e come funziona