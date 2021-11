Covid Germania, nuovo picco di contagi: 65.371 in 24 ore

Il coronavirus non arresta la sua corsa in Germania . I casi nelle ultime 24 ore sono stati 65.371, secondo gli ultimi dati comunicati stamattina dal Robert Koch Institut. Si tratta del numero più alto dall’inizio della pandemia, dopo i 52.826 di ieri. I decessi, invece, sono stati 264. Nel Paese, l'indice settimanale è di 336,9 positivi su 100 mila abitanti, mentre l'indice di ospedalizzazione è salito a 5,15 pazienti su 100 mila abitanti (ieri era a 4,86). ( COVID: LE ULTIME NOTIZIE IN DIRETTA - VACCINO COVID: DATI E GRAFICI SULLE SOMMINISTRAZIONI IN ITALIA, REGIONE PER REGIONE)

Robert Koch Institut: "I contagi reali sono almeno il doppio"



approfondimento

Covid in Italia e nel mondo, ultime notizie di oggi 18 novembre. LIVE

Una situazione pandemica definita "preoccupante" dal presidente del Robert Koch Institut, Lothar Wieler. "Non siamo mai stati così preoccupati come adesso", "siamo in una situazione di emergenza molto seria" e "avremo un Natale davvero terribile se non intraprendiamo qualcosa contro la tendenza attuale", ha dichiarato in un intervento a una videoconferenza ieri sera a Dresda, secondo quanto riporta la Dpa. "Le stime sono più che fosche", ha aggiunto, per poi sottolineare: "Dietro le 50 mila infezioni registrate si nascondono almeno il doppio o il triplo dei numeri. C'è una grande emergenza nel nostro Paese e chi non la vede commette un grave errore".



La Sassonia primo Land tedesco verso il lockdown



Preoccupa in particolare la situazione epidemiologica della Sassonia, dove ieri è stato raggiunto il limite massimo di sovraccarico gestibile delle terapie intensive per Covid e da venerdì entra in vigore il cosiddetto "freno d'emergenza", con misure obbligatorie di limitazione dei contatti valide solo per i non vaccinati. Come riporta il tabloid tedesco Bild, la Sassonia è il primo Land in Germania in cui si sta pensando ad un lockdown generalizzato per far fronte alla quarta ondata del Covid, che nella regione ha raggiunto un indice settimanale di contagio di 761,4 casi su 100 mila abitanti. Secondo il quotidiano, ristoranti, hotel e negozi potrebbero chiudere fino al 15 dicembre. "Per combattere gli alti numeri dell'infezione, abbiamo bisogno di un frangiflutti fino al 15 dicembre", ha dichiarato al tabloid il presidente del Land Michael Kretschmer.