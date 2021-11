11/13 ©IPA/Fotogramma

FESTE, CENONI, BAR, RISTORANTI E DISCOTECHE - In zona bianca non ci sono limitazioni. Raccomandate comunque le mascherine anche in casa se ci sono molte persone. In zona gialla nessuna restrizione in casa, nei ristoranti al chiuso massimo 4 persone al tavolo, a meno che non si tratti di conviventi. In zona gialla le discoteche sono chiuse. In zona arancione o rossa le regole per le feste e i cenoni sono invece molto restrittive anche perché i bar e i ristoranti al chiuso non sono aperti al pubblico se non per l’asporto e domicilio