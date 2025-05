Meteo, ultime ore di caldo poi allerta nubifragi, con grandine e vento

Dall’estate ai temporali con un crollo delle temperature che si farà sentire soprattutto al Centro-Nord. Questa, in sintesi, la previsione dei meteorologi per le prossime ore sul nostro Paese. Infatti, spiegano gli esperti, assisteremo alla discesa di aria piuttosto fredda dal Nord Europa che modificherà in maniera drastica la situazione sull’Italia.

Allerta gialla a Milano

Le correnti fredde lambiranno il Mediterraneo centrale portando anche nel nostro Paese forti piogge, in particolare sul Settentrione. Domenica 4 maggio, a partire dal primo pomeriggio, la situazione dal punto di vista del meteo subirà dunque un drastico cambiamento, inizialmente sull’Arco Alpino estendendosi poi sulle regioni del Nord e su quelle centrali. Poi lunedì sarà una giornata di maltempo su gran parte del Centro-Nord con temporali che potranno risultare anche di forte intensità a causa del contrasto termico tra l’aria calda accumulata nei giorni precedenti e quelle fredda in discesa. In questo senso è già stata prevista un’allerta gialla sulla città di Milano per forti temporali, a partire da domani pomeriggio, 4 maggio. Il Centro Funzionale Monitoraggio Rischi Naturali della Regione Lombardia ha emanato, infatti, un'allerta meteo gialla per rischio temporali dalle ore 14 con il Centro operativo comunale (COC) della Protezione civile che risulterà attivo per il monitoraggio e per coordinare gli eventuali interventi sull’area metropolitana e non solo.

Il calo delle temperature

Come detto, quindi, si passerà da temperature fino ai 29-30 gradi ai temporali. A livello atmosferico l’aria molto calda di queste giornate appena trascorse, ovvero l'anticiclone africano che ha innescato un vero e proprio anticipo d'estate, lascerà man mano spazio alla discesa di correnti più fredde che si faranno vedere dal pomeriggio di domani, causando temporali e acquazzoni sparsi su gran parte del Centro-Nord. Il tutto dopo una giornata, quella odierna, con cieli sereni e al più qualche nube di passaggio. Queste temperature massime fino anche ai 28-29 gradi si registreranno oggi su gran parte del Centro-Nord. Poi cambia tutto, in un weekend dai due volti a livello meteo.

Dagli ombrelloni agli ombrelli

Domenica sarà davvero particolare e molti italiani passeranno dagli ombrelloni delle spiagge agli ombrelli per la pioggia in quella che sarà una seconda parte del weekend dai toni decisamente instabili. Il peggioramento inizierà a farsi sentire causando la formazione di forti temporali e anche di grandinate, con una maggiore concentrazione dei fenomeni nella seconda parte del giorno soprattutto su Piemonte, Lombardia, Triveneto e Liguria di Levante. Le precipitazioni potrebbero risultare abbondanti o violente e a carattere di nubifragio provocando anche allagamenti e disagi, come sottolineano gli esperti de “ilmeteo.it” . Da non sottovalutare nemmeno il vento soprattutto in caso di "supercelle temporalesche" che potrebbero verificarsi in particolar modo nelle zone di pianura. Le prossime ore imporranno specifica attenzione degli esperti anche sulle regioni centrali tirreniche, tra cui Toscana e Lazio. Qui potrebbero svilupparsi nuclei temporaleschi anche di forte intensità. Al Sud e lungo l’Adriatico, invece, la giornata di domani prevede ancora condizioni stabili, anche se con un cielo che potrebbe essere piuttosto nuvoloso. Come già riferito, sarà evidente il calo termico delle temperature, soprattutto al Nord, dove i valori massimi perderanno diversi gradi rispetto alle scorse ore, tornando così a valori più tipici di periodo dell’anno.

Cosa aspettarsi la prossima settimana

E la prossima settimana? Dal punto di vista meteorologico, dovrebbe cominciare con un contesto di instabilità diffusa, a conferma che l'atmosfera riprenderà ad assumere quelle caratteristiche di deciso dinamismo che hanno caratterizzato i mesi passati. In sostanza, la vera e propria estate può ancora aspettare.