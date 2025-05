Meteo, prima il gran caldo poi i temporali. Ecco quando e dove

Introduzione

Si aprono i festeggiamenti del Primo Maggio, giornata che celebra la conquista delle otto ore lavorative avvenuta il primo maggio 1867 nell’Illinois, Usa. Quest’anno, la Festa dei Lavoratori verrà accompagnata dall’anticiclone africano, tanto sole e un caldo anomalo per il periodo. Secondo quanto riportato dal sito del Meteo.it, si conferma l’espansione dell’anticiclone africano verso nord, già preannunciato nei giorni scorsi: partendo dall’Algeria, l’alta pressione arriverà a toccare anche Olanda e Danimarca, con il picco del caldo atteso in Italia per Sabato 3 Maggio.