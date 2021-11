Stato di emergenza Covid, ipotesi proroga: cosa potrebbe accadere

3/11 ©Ansa

GELMINI: DIPENDERÀ DAI CONTAGI - Secondo la ministra per gli Affari regionali “può accadere" che si decida di prorogare dello stato di emergenza per il Covid, in scadenza a fine anno. "Dipenderà dai contagi, non saranno scelte di parte. Il Governo, sostenuto da una maggioranza eterogenea, ha assunto le sue decisioni all’unanimità con un confronto costruttivo in consiglio dei ministri e se ci fosse questo passaggio avverrà in maniera coesa”, ha detto Gelmini al programma 'Start' di Sky TG24

Covid, ipotesi taglio da 12 mesi a 9 mesi della durata del Green pass