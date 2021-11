6/10 ©LaPresse

Al momento non sarebbero previsti altri interventi, ad esempio legati ai requisiti per ottenere il certificato verde. Il sottosegretario alla Salute Andrea Costa invita a "guardare con fiducia alle prossime settimane: gli italiani si sono in gran parte vaccinati, negli ospedali la situazione è sotto controllo". Dunque, aggiunge, "non c'è la volontà di una modifica" dei criteri per l'ottenimento del Green pass, escludendo i tamponi, come da più parti si invoca