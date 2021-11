1/10 ©Ansa

"Non è allo studio nessuna stretta sul modello austriaco per i non vaccinati". Lo affermano fonti qualificate di governo, interpellate dopo le prese di posizione di alcuni presidenti di Regione che si sono espressi a favore delle restrizioni soltanto per coloro i quali hanno deciso di non immunizzarsi. Non tutti i governatori sono dello stesso parere, il dibattito è aperto

