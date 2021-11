Covid, restrizioni solo per non vaccinati in Italia: ecco chi ci pensa

1/10 ©LaPresse

Dalla mezzanotte di lunedì è in vigore in Austria il lockdown duro per i non vaccinati. Circa due milioni di cittadini non immunizzati possono uscire solo per lavoro, acquisti di prima necessità e attività motorie. Una misura presa per contrastare la quarta ondata della pandemia di Covid che sta colpendo l’Europa, e che è entrata anche nel dibattito italiano. Alcuni presidenti di Regione si dicono favorevoli all’eventuale adozione di una restrizione simile, altri invece sono più incerti o temono le tensioni sociali

