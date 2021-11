6/13 ©Ansa

I dati Iss dei ricoveri in rianimazione tra gli over 60 segnalano che nel mese di ottobre sono stati ricoverati circa 190 soggetti non vaccinati (su 1,6 milioni di non vaccinati) e 126 persone che hanno completato il ciclo di immunizzazione (su 16,2 milioni). Questi due dati potrebbero sembrare simili, ma non lo sono se letti correttamente. La popolazione di non vaccinati è infatti circa 10 volte inferiore rispetto al numero di over 60 che ha completato il ciclo vaccinale. Ciò significa che il rischio di essere ricoverati è molto più alto tra i non vaccinati