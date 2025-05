Morto Lucio Manisco, storico corrispondente Rai da New York

È morto all'età di 97 anni Lucio Manisco, storico corrispondente della Rai da New York per il Tg3. Nato a Firenze il 16 febbraio 1928, Manisco aveva esordito nel giornalismo a vent'anni come redattore di Italia Socialista e del Giornale. Fondatore e direttore di Domenica Sera nel 1950, in quegli anni fu assistente ai programmi per la Bbc, corrispondente da Londra per Il Messaggero e poi, sempre per il quotidiano romano, corrispondente dagli Usa fino al 1984. Dal 1987 al 1992 fu corrispondente dagli Usa per il Tg3. Alla passione per il giornalismo unì quella per la politica: nel 1992 e nel 1996 fu eletto alla Camera come indipendente nelle liste di Rifondazione Comunista; nel 1995-96 direttore del quotidiano Liberazione, nel 1994 fu eletto al Parlamento Europeo sempre per Rifondazione; il bis nel 1999 nelle file dei Comunisti Italiani. Nel 2004 si ricandidò all'Europarlamento ma non venne eletto. Su X Federica Sciarelli e la redazione di Chi l'ha visto? esprimono il loro cordoglio per la scomparsa di Manisco, "che tutti ricordano come corrispondente Rai dagli Stati Uniti".