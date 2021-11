Covid, Brusaferro: "Efficacia vaccino cala dopo 6 mesi, fare booster"

Brusaferro: "In tutte le Regioni è aumentata la circolazione del virus"



Commentando gli ultimi numeri dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione del coronavirus in Europa e in particolare Italia, Brusaferro ha spiegato: "Anche questa settimana vediamo una Europa divisa in due e le parti dell'Italia confinante con la parte orientale dell'Ue cominciano a essere rosse e ciò dimostra che la circolazione del virus sta aumentando anche nel nostro Paese. L'andamento è in crescita anche se meno che in altri Paesi. In tutte le Regioni c'è un aumento della circolazione del virus".

"Cresce la circolazione virus tra i bimbi under 12 anni"



Il Presidente dell'Istituto Superiore di Sanità ha poi sottolineato che "c'è una aumentata circolazione del virus nella fascia di età pediatrica, soprattutto sotto i 12 anni". Mentre tra la popolazione generale, "le fasce di età più colpite sono 30-39 e 40-49 anni".



Rezza: "La situazione è da seguire con attenzione"



Nel corso della conferenza stampa è intervenuto anche Gianni Rezza, direttore della Prevenzione del Ministero della Salute.

"È una situazione da seguire con attenzione: bisogna completare la campagna vaccinale e si sta offrendo la terza dose a partire dalle categorie più a rischio ed i sanitari", ha dichiarato.





"Se l'incidenza dovesse salire possibili Regioni in giallo"



Rezza ha poi sottolineato che, al momento, non è possibile "escludere un ulteriore aumento dei casi nelle prossime settimane". "Ma questo potrebbe non essere accompagnato da una crescita dei casi in terapia intensiva grazie all'effetto dei vaccini e le misure prese. Ma se si dovesse alzare l'incidenza, alcune regioni bianche potrebbero diventare gialle, ma è impossibile adesso dire quando ci sarà il picco dei casi", ha precisato.



"In questo momento grande aumento casi ma non ricoveri"



Commentando la situazione epidemiologica dell'Italia, il direttore della Prevenzione del Ministero della Salute ha spiegato che "in questo momento vediamo un aumento dei casi ma non un aumento importante dei ricoveri". "Naturalmente se dovesse esserci un aumento dei ricoveri scatteranno una serie di misure oltre la vaccinazione", ha aggiunto.



"Nessuna ulteriore misura per chi viene da altri Paesi Ue"



Quanto ai viaggi dai Paesi Ue, Rezza ha dichiarato: "Non credo che in questo momento si stiano valutando ulteriori misure per chi proviene da altri paesi Ue, non c'è necessità al momento di provvedimenti immediati". "Questo perchè attualmente il flusso dei viaggiatori non è tale da determinare un incremento della circolazione del virus nel nostro Paese, e comunque noi manteniamo un uso esteso del green pass", ha precisato.