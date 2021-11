6/14 ©Ansa

ZONA GIALLA (capienze limitate) - Fermo restando l’obbligo del Green pass, si riducono anche le capienze di alcuni luoghi pubblici. In zona bianca è al 100% per teatri, cinema e sale concerto. Al 75% per gli stadi e al 60 per cento per gli impianti sportivi al chiuso. In zona gialla invece la capienza scende al 50% per teatri, cinema, sale da concerto e stadi e al 35% per gli impianti sportivi al chiuso