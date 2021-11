Coronavirus in Italia e nel mondo: news di oggi 30 novembre. LIVE

Primo caso variante Omicron in Spagna, altri due sospetti

E' stato confermato il primo caso di variante omicron del nuovo coronavirus in Spagna e sono in corso verifiche su altri due casi sospetti a Barcellona. Lo riferiscono le autorità sanitarie spagnole. La variante è stata rilevata in un cinquantunenne, tornato dal Sudafrica via Amsterdam, che si trova ora in isolamento. Secondo gli ultimi dati del ministero della Sanità di Madrid, l'incidenza accumulata nei 14 giorni è salita questo lunedi' a 199 casi su 100 mila abitanti e l'occupazione dei posti in terapia intensiva è salita al 7,3%, l'1,6% in piu' rispetto alla settimana scorsa.