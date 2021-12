Coronavirus in Italia e nel mondo: news di oggi 1 dicembre

Sono 12.764 i nuovi casi di coronavirus in Italia, con 89 decessi e tasso di positività 1,8% (

In Germania situazione problematica nelle rianimazioni: si va verso il

trasferimento di alcuni pazienti

in Lombardia, Francia e Svizzera. Variante Omicron, rilevati 42 casi in Ue (lievi o asintomatici). In arrivo nuove misure adottate dalla Commissione europea, mentre l'Oms sconsiglia di viaggiare agli over 60 e ai vulnerabili.

In Italia la campagna vaccinale anti-Covid registra un balzo in avanti, per l'allarme sulla variante Omicron e per il green pass rafforzato: in un giorno 32mila prime dosi e circa 300mila booster.Palazzo Chigi interviene sulla scuola: dad solo se ci sono 3 positivi in classe. Oggi il Cts dell'Aifa sui vaccini per gli under-12. Da Israele intanto la rassicurazione: protetti da Omicron con tre dosi.