Covid, primo caso di variante Omicron negli Stati Uniti

Il primo caso di variante Omicron in Usa è stato scoperto in California. Lo riferisce la Cnn. "Si tratta di una persona che riporta sintomi lievi", ha detto il responsabile alla gestione della pandemia statunitense Anthony Fauci. Si tratta di una persona che ha viaggiato recentemente dal Sudafrica e che ha manifestato "sintomi lievi", ha spiegato Fauci. Era vaccinato ma non aveva fatto il booster. Era tornato il 22 novembre ed è risultato positivo il 29 novembre. (COVID: LE ULTIME NOTIZIE IN DIRETTA - VACCINO COVID: DATI E GRAFICI SULLE SOMMINISTRAZIONI IN ITALIA, REGIONE PER REGIONE)