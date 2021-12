Covid in Italia e nel mondo, le ultime news di oggi 2 dicembre. LIVE

Via libera dell'Aifa al vaccino anti-Covid per la fascia dei bambini tra 5 e 11 anni. 'Decidano mamma e papa", chiede la Lega. L'Ue intanto apre al confronto sull'obbligo vaccinale: "E' tempo di farlo", dice la presidente della Commissione von der Leyen. In Italia, per garantire i controlli sui trasporti locali in vista del 6 dicembre, il governo pensa al Green pass obbligatorio per comprare i biglietti di bus e metro. Il ministro Speranza annuncia la volontà di rafforzare le verifiche a campione ai confini anche per chi arriva in auto. Balzo di contagi e morti: nelle ultime 24 ore oltre 15mila nuovi casi e 103 vittime, mai così tante da giugno. Nelle terapie intensive aumentati del 17% in una settimana i ricoveri di pazienti non vaccinati, diminuiti del 10% quelli dei vaccinati. Obbligo di mascherine anche nelle zone più affollate di Roma.