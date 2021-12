Coronavirus in Italia, il bollettino con i dati di oggi 2 dicembre

Sono 16.806 i nuovi contagi di Covid-19 in Italia (ieri 15.085 ), a fronte di 679.462 tamponi giornalieri effettuati (ieri 573.775). La percentuale di positivi considerando il totale dei tamponi è al 2,5% (ieri era al 2,6%). Sono 72 le vittime registrate in un giorno. Le terapie intensive sono 698 (+12 rispetto a ieri), con 55 nuovi ingressi nelle ultime 24 ore. È questo il quadro che emerge dal bollettino del Ministero della Salute del 2 dicembre sulla situazione coronavirus in Italia ( AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE - LA SITUAZIONE IN ITALIA CON MAPPE E INFOGRAFICHE - DATI E GRAFICI SUI VACCINI ).

Vittime, tamponi e guariti

approfondimento

In Italia, dall'inizio della pandemia, le persone risultate positive al coronavirus, compresi guariti e deceduti, sono 5.060.430. Le vittime in totale sono 134.003, con 72 decessi registrati nelle ultime 24 ore. I guariti sono un totale di 4.717.556. I ricoverati con sintomi sono 5.298 (+50). Sono invece 202.875 le persone in isolamento domiciliare. I tamponi sono in tutto 120.584.972 - di cui 67.574.694 processati con test molecolare e 53.010.278 con test antigenico rapido -, in aumento di 679.462 rispetto all'1 dicembre. Le persone testate sono finora 38.129.601, al netto di quanti tamponi abbiano fatto.

Le note del bollettino

La Regione Campania comunica che a seguito delle verifiche quotidiane si evince che un decesso registrato oggi, risale al giorno 25/11/2021. La Regione Emilia-Romagna comunica che dal totale dei casi sono stati eliminati 4 casi, positivi a test antigenico ma non confermati da tampone molecolare. La Regione Friuli Venezia Giulia comunica che il totale dei casi positivi è stato ridotto di 5 a seguito di 5 test antigenici non confermati dal successivo tampone molecolare. La Regione Sicilia comunica che sul numero complessivo dei casi confermati comunicati in data odierna, n. 13 sono relativi a giorni precedenti al 25/11/21. I decessi riportati oggi sono avvenuti: n. 2 il 30/11/21 - n. 1 il 28/11/21 - n. 1 il 14/11/21.