Coronavirus in Italia e nel mondo: news di oggi 3 dicembre. LIVE

Il bollettino del 2 dicembre registra 16.806 nuovi contagi e 72 morti

-

-

).

In 7 giorni i nuovi casi di contagio sono cresciuti del 25,1%.Allarme posti letto in Valle d'Aosta, Lombardia vicina alla zona gialla. La Conferenza delle Regioni segnala criticità per gli studenti, che non devono avere Green pass per entrare a scuola, con l'obbligo del certificato per i trasporti. I governatori chiedono inoltre chi controlla e chi eleva sanzioni. La pandemia avvolge tutta l'Europa: la mappa del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie la disegna tutta in zona rossa, tranne per Italia e Spagna segnata in giallo. Germania in allarme travolta dal virus. Mentre il Parlamento tedesco valuta l'obbligo per il vaccino anti Covid la conferenza stato-regioni vara un pacchetto di misure: lockdown per non vaccinati; riduzione dei contatti; stop ai botti di Capodanno per non intasare gli ospedali con feriti. Merkel: “Mi sentirei meglio se fossimo in una situazione come quella italiana”.