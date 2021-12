Il ministero dell'Interno ha chiarito come pianificare l'attività dei controlli nei prossimi giorni, anche in vista delle festività natalizie, sia per quanto riguarda il Green pass che per evitare assembramenti. Particolare attenzione dovrà essere riservata alle zone più affollate delle città, in particolare durante i fine settimana. Centrale poi il tema del trasporto pubblico, dove all'attività delle forze dell'ordine si affiancherà quella del personale delle stesse aziende