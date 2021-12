Coronavirus in Italia e nel mondo: le news del 4 dicembre. LIVE

Volano le vaccinazioni anti-Covid in Italia, prime e terze dosi. Ma già si pensa alla quarta come a "una possibilità concreta", dice Locatelli a Sky TG24 che aggiunge: "In Italia 7 milioni di persone hanno ricevuto la terza dose". Oltre 17mila ieri i nuovi casi, 74 i morti. Sale al 2,9 il tasso di positività ( BOLLETTINO MAPPE ). Individuato in Veneto un caso di variante Omicron. Nuovo record di Green pass scaricati. E da lunedì le nuove misure sul certificato verde rafforzato. L'Alto Adige sarà giallo, come il Fvg. Allarme posti letto in Valle d'Aosta, Lombardia vicina alla zona gialla. Sottosegretario Costa: "Obbligo vaccinale non è all'ordine del giorno". I dati del monitoraggio settimanale dell'Iss : l'incidenza settimanale a livello nazionale continua ad aumentare: 155 per 100mila abitanti rispetto a 125 per 100mila abitanti della settimana precedente.