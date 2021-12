2/11 ©Ansa

In un mese le persone non immunizzate ricoverate in terapia intensiva sono state oltre 500. Di queste, 165 nella fascia di età 40-60 e 318 nella fascia 60-80 anni. Nello stesso periodo di tempo in rianimazione non si è verificato neanche un ricovero di pazienti vaccinati under 40. Mentre i ricoveri di persone immunizzate sono stati 216 (quasi tutti over 60), quindi meno della metà rispetto ai no vax

Monitoraggio Iss: sale occupazione malati Covid in terapia intensiva e area medica