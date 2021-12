Ancora in aumento, nell'ultima settimana, ricoveri e rianimazioni in Italia. "Il tasso di occupazione in terapia intensiva - si legge - è al 7,3%", mentre quello in aree mediche "a livello nazionale sale al 9,1%". Cresce l'incidenza - da 125 a 155 -, mentre l'Rt scende da 1.23 a 1.2