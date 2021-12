12/12 ©Ansa

Da segnalare che chi ha rinunciato alla vacanza spesso lo ha fatto per mancanza di denaro. È così per il 40,3% degli intervistati, mentre il 23% non partirà per motivi familiari, il 18,8% per paura del contagio da Covid-19 e il 12,9% a causa dell’incertezza che ancora rimane sulle misure di contenimento per la pandemia