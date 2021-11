Super Green Pass e obbligo vaccini, oggi conferenza stampa di Draghi

Il governo è al lavoro su nuove misure per contenere la risalita dei contagi di Covid-19 (QUALI SONO LE NUOVE MISURE). Sul tavolo dell'esecutivo, riunitosi nel pomeriggio in Consiglio dei ministri, anche l'ipotesi del Super Green Pass per chi è vaccinato o guarito e l'obbligo vaccinale per gli insegnanti e le forze dell'ordine. Il Consiglio dei ministri, a quanto si apprende, ha dato il via libera al decreto all'unanimità. Il presidente del Consiglio Mario Draghi illustrerà le nuove regole in una conferenza stampa, intorno alle 18.30, insieme ai ministri della Salute Roberto Speranza e per gli Affari regionali Mariastella Gelmini.