Le Regioni premono perché in caso di un peggioramento della situazione non si chiuda di nuovo il Paese e non sia punito chi si è vaccinato. Per dare certezze alle categorie produttive e all'economia, dunque, chiedono che sia introdotto un doppio binario per il Green Pass: un certificato che consente a chi si è immunizzato di continuare a usufruire di ogni attività sociale e ricreativa e un altro per chi ha scelto di non vaccinarsi, che permette solo l'accesso ai luoghi di lavoro e ai servizi essenziali

