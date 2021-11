Super green pass: ecco dove non potranno entrare i non vaccinati

Le Regioni hanno chiesto al governo di dare il via libera al provvedimento che prevede restrizioni per chi non è immunizzato. L’obiettivo è evitare nuove chiusure e premiare i vaccinati. Resta da decidere quando attuare la misura: se dalla zona bianca o dall’arancione. Molte le questioni sul tavolo in vista del Natale: dalla durata della certificazione verde all’obbligo vaccinale per alcune categorie professionali