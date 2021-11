Covid, vertice governo-Regioni: sul tavolo Green pass e nuove misure

5/10 ©Ansa

"Proponiamo al governo di scegliere al più presto delle misure che favoriscano le vaccinazioni, garantendo in caso di passaggio di zona la possibilità di superare quelle restrizioni per le persone che si sono vaccinate", cercando così di "convincere anche gli ultimi indecisi" e "dare certezza alle imprese, alle quali non possiamo di dire 'vediamo in che zona sarete e se terrete aperto o no'”, ha aggiunto Fedriga. "Se noi non interveniamo, il risultato è che se una Regione passa in zona arancione o rossa è chiusa per tutti, non è che non si chiude per nessuno"