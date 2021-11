Coronavirus in Italia e nel mondo: news di oggi 23 novembre. LIVE

Sarà possibile fare la terza dose a cinque mesi dal completamento del primo ciclo vaccinale anti-Covid, afferma il Ministero della Salute: da oggi in Gazzetta ufficiale, il provvedimento sarà in vigore da domani. Alcune regioni italiane chiedono intanto un super green pass per vaccinati e guariti da far scattare anche in zona bianca. In Alto Adige chiudono le discoteche. Coprifuoco nei comuni da zona rossa. L'ultimo report del ministero della Salute registra 6.404 nuovi contagi e 70 decessi. Il tasso di positività è al 2,4 (MAPPE - BOLLETTINO - GRAFICHE). Allarme degli anestesisti italiani: "Le terapie intensive rischiano di intasarsi in un mese". Gli Usa sconsigliano viaggi in Germania e Danimarca.

