Covid, Usa sconsigliano viaggi in Germania e Danimarca

Il Dipartimento di Stato ha invitato i cittadini a evitare i due Paesi, sulla base di quanto comunicato dai Centri per la prevenzione e il controllo delle malattie (Cdc). Inoltre, è stato segnalato ai viaggiatori che in Danimarca sono presenti delle restrizioni per l’ingresso degli americani

Il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha sconsigliato ai cittadini Usa di recarsi in Germania e Danimarca, a causa dell’aumento dei casi di Covid-19. Per entrambi i Paesi il livello di allerta è a 4, ossia “do not travel”. Inoltre, è stato segnalato ai viaggiatori che in Danimarca sono presenti delle restrizioni per l’ingresso degli americani. Nel frattempo, in Germania il governo ha lanciato l’allarme per il Covid e ha invitato la popolazione a vaccinarsi, poiché al momento solo il 68% dei cittadini ha ricevuto il vaccino.