Covid in Italia e nel mondo, ultime notizie di oggi 24 novembre. LIVE

Le misure anti Covid destinate ad arginare la quarta ondata di pandemia saranno oggi al centro della cabina di regia convocata per le 11, a cui seguirà il Consiglio dei ministri. Tra le ipotesi, green pass di natura diversa per vaccinati e non, secondo il modello tedesco, e l'obbligo della terza dose per gli operatori sanitari. Le nuove regole dovrebbero entrare in vigore entro inizio dicembre. In 8 regioni sale la percentuale dei posti letto occupati nei reparti ordinari e in 6 quelli nelle terapie intensive. Alla Camera sette deputati positivi. Entra in vigore oggi la circolare del ministero della Salute che dispone l'anticipo della dose booster del vaccino anti-Covid da 6 a 5 mesi e la somministrazione alla fascia tra i 40 e i 59 anni. In vista delle feste di fine anno è record di prenotazioni mentre si valuta la possibilità di aprire anche agli under 40.